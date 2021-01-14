ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова. Глава Parler допустил, что приложение может никогда не вернуться в сеть

"Хочу сказать несколько слов о беспрецедентном нападении на свободу слова, которую мы видели в последние дни. Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", — заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в аккаунте Белого дома в Twitter.

"Нужно, чтобы сейчас мы слушали друг друга, а не пытались заставить друг друга замолчать", — добавил Трамп.

Ранее Трампа заблокировали почти во всех соцсетях.

Также президент США заявил, что его подлинные сторонники не могут поддерживать политическое насилие.

"Ни один из моих истинных сторонников не может поддерживать политическое насилие, ни один истинный мой сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан. Если вы делаете что-либо подобное, вы не поддерживаете наше движение, вы атакуете его и атакуете нашу страну", — сказал Трамп. Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

По его словам, "вандализм и насилие не должны иметь места в нашей стране и в нашем движении".

Трамп также заявил, что виновные в недавних беспорядках на Капитолии будут привлечены к ответственности.

"Неважно, левый вы или правый, демократ или республиканец, никогда не должно быть оправдания насилию, без оправданий и исключений Америка — страна законов", — добавил он.

Выступление Трампа появилось в сети ровно в ту минуту, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси начала церемонию подписания статьи об импичменте Трампу, за который ранее проголосовала палата. Демократы добиваются отстранения Трампа от власти, обвиняя его в подстрекательстве к мятежу.

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