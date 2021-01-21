МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Почти 3,5 миллиарда оплат совершили держатели карт "Мир" в ушедшем году, это на 75% больше 2019 года, говорится в пресс-релизе платежной системы. Объем денежных переводов из России упал до минимума с мая 2020 года

"За 2020 год жители России совершили почти 3,5 миллиарда межбанковских операций по картам "Мир" — на 75% больше, чем в 2019 году", — сказано в релизе.

Чаще всего они расплачивались картами "Мир" в супермаркетах, в них совершено 1,4 миллиарда оплат. Примечательно, что доля оплат в супермаркетах сокращается, раньше она составляла половину от общего числа, сейчас – уже меньше. Это демонстрирует, что безналичные расчеты становятся популярны во все большем количестве сфер, чему отчасти способствовала и пандемия нового коронавируса, считают в платежной системе.

Второе место по количеству операций, как и в 2019 году, заняли кафе и рестораны (около 6,5% от общего количества), а на третье выбралась категория "общественный транспорт" (около 5,5% от общего числа), которая в 2019 году занимала пятую строчку.

В среднем через систему "Мир" в прошлом году граждане тратили по 597 рублей в аптеках, 1 839 рублей в магазинах одежды, 1 166 рублей на косметику, 154 рубля на такси, 4 502 рубля на проживание в гостиницах, 2 444 рубля на железнодорожные билеты, 9 140 рублей – на авиабилеты.

Отмечается также, что по состоянию на конец 2020 года было выпущено более 90 миллионов карт "Мир".