МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего посла РФ в Белоруссии, первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича заместителем руководителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Внешний долг России сократился на $21,3 миллиарда за 2020 год

"Назначить полковника Бабича Михаила Викторовича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству", — говорится в документе.

Согласно распоряжению правительства от конца декабря, Минэкономразвития разрешено иметь 11 заместителей министра, в том числе одного первого и одного статс-секретаря — заместителя министра. До указа Путина, датированного 20 января, в Минэкономразвития было 12 замминистра, в том числе два первых — помимо Бабича, такую должность занимает пришедший из Минфина Андрей Иванов.

Другим указом, уже от 21 января, Путин присвоил Бабичу воинское звание генерал-майора.

Как сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического сотрудничества, это решение продиктовано необходимостью "эффективного противодействия давлению на Россию на международных рынках вооружения".

Ранее и руководство ФСВТС, и высшее политическое руководство страны неоднократно отмечало усиление попыток "некоторых стран" с помощью санкций и других агрессивных инструментов вытеснить Россию с рынка. Последний громкий пример – конфликт Штатов и Турции из-за покупки последней российских комплексов ПВО С-400, который обернулся введением санкций в отношении Анкары.

Сейчас Россия по экспорту оружия и военной техники занимает второе место в мире после США с показателем около 13 миллиардов долларов в год.