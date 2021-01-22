МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений в столице, с 22 января возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, однако в силе остается ограничение на работу кафе, баров и ресторанов. Собянин принял пятый пакет мер поддержки бизнеса в связи с COVID

Как отметил в своем блоге мэр столицы, ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Значительно увеличились темпы вакцинации, защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей. В связи с этим были значительно смягчены действующие ограничения.

ОБУЧЕНИЕ ВЫХОДИТ ИЗ ОНЛАЙНА

К обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Транспортные карты учащихся разблокированы, теперь они могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте.

Однако дистанционное обучение в федеральных вузах продолжается до 6 февраля, до этой же даты продлевается дистанционное обучение в вузах, подведомственных правительству Москвы.

ГЛАВНЫЕ "ОТКРЫТИЯ"

В столице возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры. Помимо этого, в городе также разрешено проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных мероприятий. Главное условие — количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное количество зрителей увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала. Россияне выразили свое отношение к COVID-паспортам

Кроме того, для горожан вновь заработают детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах, детские уголки и аналогичные места развлечения и присмотра за детьми.

ОСТАЕТСЯ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Без изменений остаются ограничения на работу кафе, баров и ресторанов, которые не могут принимать посетителей с 23.00 до 6.00; дистанционка для 30% сотрудников московских предприятий; рекомендации соблюдать домашний режим жителям старше 65 лет и страдающим хроническими болезнями.

Вместе с тем мэр в своем блоге напомнил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старшего возраста и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, будут разблокированы.

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