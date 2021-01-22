ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. США намерены предложить продление СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. СМИ: Байден намерен продлить СНВ-3 на пять лет

"Я могу подтвердить, что США намерены предложить пятилетнее продление, как то допускает соглашение", — сказала она на брифинге в четверг.

Псаки подчеркнула, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".

"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами ", — сказала Псаки.

Читайте также:

Байден отменил несколько указов Трампа