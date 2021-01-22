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Белый дом подтвердил планы продлить СНВ-3 на пять лет
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США намерены предложить продление СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. "Я могу подтвердить, что США намерены предложить пятилетнее продление, как то... ПРАЙМ, 22.01.2021
сша, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. США намерены предложить продление СНВ-3 на пять лет, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я могу подтвердить, что США намерены предложить пятилетнее продление, как то допускает соглашение", — сказала она на брифинге в четверг.
Псаки подчеркнула, что соглашение отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и его "продление имеет еще более важное значение в период, когда отношения с Россией находятся в таком серьезном противостоянии, как сейчас".
"Это единственное соглашение, которое сдерживает ядерные силы России, и это якорь стратегической стабильности между двумя нашими странами ", — сказала Псаки.
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