МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в декабре выросло на 0,7% по сравнению с показателем ноября — до 6,76 миллиона, таким образом, по итогам всего года показатель достиг максимума за 14 лет, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR). Доллар может развернуться вверх вопреки ожиданиям рынка

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, напротив, снижения показателя на 2%, до 6,55 миллиона.

В сообщении также отмечается, что продажи жилья на вторичном рынке в целом за 2020 год достигли самого высокого уровня с 2006 года.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в декабре составила менее 1%, как и в ноябре.

В том числе продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 6,03 миллиона, в месячном выражении отмечен рост на 0,7%, в годовом – рост на 22,8%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 13,5%, до 314,3 тысячи долларов.

Помимо этого, число продаж кондоминиумов и квартир в декабре составило 730 тысяч, что на 1,4% выше по сравнению с ноябрем и на 17,7% больше показателя декабря прошлого года. Средняя цена такой недвижимости выросла на 6,9% в годовом выражении, до 272,2 тысячи долларов.