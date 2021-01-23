МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Суд первой инстанции в немецком городе Веймар оправдал молодого человека, нарушившего введенные в связи с COVID карантинные меры, и охарактеризовал их как "катастрофическое ошибочное решение", сообщает онлайн-издание Focus со ссылкой на решение суда. Der Spiegel рассказал о связи COVID-19 со Второй мировой войной

Сообщается, что суд рассматривал дело о нарушении карантинных мер весной 2020 года. Тогда молодой человек праздновал день рождения в компании семи друзей на заднем дворе дома, нарушив введенные в федеральной земле Тюрингия карантинные меры. Ему грозил штраф в размере более 200 евро.

Как отмечает Focus, уже несколько месяцев суды по всей Германии рассматривают аналогичные нарушения. И хотя часто речь идет только о сумме штрафа, суд в Веймаре поставил под сомнение правильность решения о введении карантинных мер и раскритиковал общенациональный режим ограничений, который действует в ФРГ с ноября прошлого года.

По мнению суда, введенные в ФРГ меры "противоречат конституции", принимавшие политические решения лица атаковали "основы общества" и недопустимым образом ограничили права граждан на свободу. Суд также описывает меры изоляции в Тюрингии и во всей Германии как "катастрофическое ошибочное политическое решение с критическими последствиями почти для всех сфер жизни людей".

При этом суд указал, что весной 2020 года в Тюрингии не была объявлена чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Следовательно, не было риска коллапса системы здравоохранения. Поэтому государство не могло вводить локдаун. В результате суд постановил оправдать молодого человека и обязал государство оплатить все судебные издержки.

Как отмечает издание, решение суда не имеет общегосударственного значения, однако оно вызовет дискуссии о правовой основе ограничений за пределами Тюрингии. В то же время прокуратура в городе Эрфурт планирует добиться отмены и пересмотра постановления суда.

Ранее власти ФРГ приняли решение о продлении до 14 февраля жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года.

В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.

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