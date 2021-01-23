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Байден заявил об углублении кризиса в экономике США
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Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис в США усугубляется, и для борьбы с ним нужны решительные и неотложные меры, заявил в ходе выступления в Белом доме президент... ПРАЙМ, 23.01.2021
кризис, коронавирус, сша, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис в США усугубляется, и для борьбы с ним нужны решительные и неотложные меры, заявил в ходе выступления в Белом доме президент Джо Байден.
По его словам, ситуация в экономике не улучшается. Он привел статистику, согласно которой еще 900 тысяч американцев подали заявки на выплату пособия по безработице.
В этих условиях государство должно помогать людям не только в силу "морального долга", но и потому, что это является "неотложной экономической необходимостью".
Президент призвал действовать "прямо сейчас", "смело и решительно".
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