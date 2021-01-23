ВАШИНГТОН, 23 янв — ПРАЙМ. Процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу начнется 8 февраля, заявил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер. Адвокат Трампа раскрыл детали дела об импичменте

"Обвинители палаты представителей представят (в сенате) статьи импичмента в понедельник 25 января в 7 часов вечера… Выступления сторон (процесса) начнутся на неделе, начинающейся 8 февраля", — заявил Шумер, выступая в сенате.

Он уточнил, что за две недели обе стороны — обвинения и защиты — получат возможность подготовиться к процессу и сформулировать свои позиции в специальных документах для процесса.

Ранее демократы настаивали на том, чтобы начать процесс импичмента уже на следующей неделе, в то время как республиканцы предлагали начать его после 13 февраля. Таким образом, торг завершился компромиссом: демократы согласились на двухнедельную, но не трехнедельную отсрочку процесса.

Палата представителей вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия США.

Среди специалистов по конституционному праву в США нет единого мнения насчет того, можно ли чиновнику вынести импичмент задним числом, уже после того, как он ушел в отставку. Прецеденты такого рода случались, но ни один суд пока не решал вопрос о конституционности таких действий конгресса. Вопрос об импичменте имеет не только теоретическое значение в случае Трампа: если его осудят в сенате, его далее можно будет отдельным голосованием лишить права вновь занимать выборные должности. Трамп в прошлом не исключал, что будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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