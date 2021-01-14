ВАШИНГТОН, 14 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден после решения об импичменте действующему главе государства Дональду Трампу заявил, что тот подстрекал нападавших на Капитолий. Snapchat навсегда заблокирует аккаунт Трампа в день инаугурации Байдена

"Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп",- говорится в распространенном штабом Байдена заявлении избранного президента.

Байден назвал произошедшее неделю назад в Капитолии вооруженным восстанием против США. "Виновные должны быть привлечены к ответственности",- заявил Байден.

Избранный президент заявил, что рассмотрение вопроса об импичменте Трампу в сенате должно идти совместно с работой по другим срочным для страны делам.

"Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справится с их конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны", — говорится в заявлении Байдена.

Он подчеркнул, что речь идет об утверждении его номинантов на ключевые посты в кабинете и о мерах по борьбе с коронавирусом.

Ранее палата представителей конгресса США вынесла Дональду Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Спикер палаты представителей Пелоси подписала статью об импичменте Трампу, теперь документ направят в сенат.

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