МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении. Мишустин рассказал о переломе в борьбе с COVID-19

Отмечается, что займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ", а также целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.

"При обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием. Кроме того, механизм поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.