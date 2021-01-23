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https://1prime.ru/state_regulation/20210123/832874231.html
Ряд оборонных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной... ПРАЙМ, 23.01.2021
кредиты, оборонка, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому "дочки" предприятий ОПК смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, сообщает пресс-служба кабмина.
"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Отмечается, что займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ", а также целый ряд российских банков. Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.
"При обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 миллиарда рублей, ставка – от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 миллиарда рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования", — добавляется в сообщении.
Уточняется, что принятый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием. Кроме того, механизм поможет выполнить цели ОПК по диверсификации производства.