МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкционное давление на Россию и ограничить возможности "Газпрома" в Евросоюзе накануне встречи глав МИД ЕС, на которой обсудят шаги в отношении РФ из-за ситуации вокруг Алексея Навального. МИД Франции выступил за санкции против России накануне совета ЕС

В интервью Financial Times Дуда назвал разговоры об усилении санкций "абсолютно оправданными", учитывая еще и воссоединение Крыма с Россией.

"Единственный способ сделать это (вынудить Россию изменить свою политику — ред.) без винтовок, пушек и бомб — при помощи санкций. Поэтому мы готовы помочь выработать консенсус по данному вопросу", — считает польский президент.

В этой связи президент Польши предложил действовать через давление на "Газпром", предложение сделано на фоне обсуждения идеи остановки строительства трубопровода "Северный поток 2" из-за ситуации с Навальным, о чем говорится в принятой в минувший четверг резолюции Европарламента.

На необходимости отказа ЕС от "Северного потока 2" настаивают и США, нацеленные на поставки в Европу своего сжиженного газа.

"Я думаю, если мы ограничим возможность экономического функционирования "Газпрома" на территории ЕС, особенно в том, что касается заключения новых (соглашений — ред.) об инвестициях, тогда ситуация с такими делами, как соблюдение международного права, а также прав человека и политических прав в России, начнет сдвигаться вперед, потому что это будет серьезным шагом в сфере российских экономических интересов", — заявил он.

Основной для "Северного потока 2" партнёр России в Евросоюзе — Германия — продолжает настаивать на том, что газопровод должен быть построен, в минувший четверг это подтвердила канцлер Ангела Меркель.

В воскресенье с этой же позицией выступил координатор правительства ФРГ по России Йоханн Заатхофф — в интервью изданию Saarbrücker Zeitung он высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Алексея Навального.

При этом помимо Польши как минимум две страны ЕС накануне министерской встречи уже высказались за санкции: главы МИД Франции и Чехии сделали соответствующие заявления.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

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