МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В России граждан и организации будут привлекать к административной ответственности, если они собирают деньги на благотворительность с населения с нарушением закона. Об этом пишут "Известия". Мошенники придумали, как заработать на пандемии

В марте Госдума при поддержке правительства может принять новую статью КоАП "Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований".

Согласно предлагаемой редакции, использование ящиков для сбора пожертвований может проходить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан у нее в уставе.

Автор законопроекта, зампред комитета по контролю и регламенту нижней палаты Наталья Костенко пояснила, что эти нормы приняли еще в апреле прошлого года, но ответственность за их нарушение до сих пор не установлена.

По ее словам, мошенники часто скачивают настоящие объявления о помощи больным детям, используя их данные и фотографии, но собранные средства присваивают себе. Наказать за это их невозможно, поскольку никакой ответственности за это не предусмотрено.

Предлагается в зависимости от степени виновности и статуса лица, совершившего это правонарушение, ввести штрафы от 5 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества.

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