МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало некоммерческую организацию "Национальный союз частных трейдеров и инвесторов" для защиты интересов инвесторов на финансовых рынках, в том числе на рынке криптовалют, рассказали РИА Новости в организации. Эксперты рассказали, на каких инвестициях россияне заработали в 2020 году

"Министерство юстиции РФ официально зарегистрировало Национальный союз частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках. Учредителями некоммерческой организации стали в первую очередь сами частные трейдеры и инвесторы, а также биржевые эксперты и юристы, объединенные целью — создать независимую от биржевой индустрии организацию, способную регулярно защищать интересы частных трейдеров и инвесторов на финансовых рынках, в том числе и на рынке криптовалют", — говорится в сообщении союза.

Разговоры о создании организации, которая бы защищала интересы частных трейдеров и инвесторов, начались еще в конце 1990-х годов, но до реализации этих планов дело ни у кого так и не доходило, сказал председатель союза Илья Коровин.

"Однако, все изменилось в апреле 2020 года, когда фьючерсы на нефть ушли в отрицательную зону, к чему никто в мире не был готов, кроме Чикагской биржи. В итоге из-за неготовности брокерской и биржевой индустрии множество трейдеров по всему миру потеряли огромные деньги. Апрель 2020-го послужил триггером для создания независимой от индустрии организации, защищающей интересы частных трейдеров и инвесторов силами их самих", — отметил он.

Еще до официальной регистрации союза, его учредители организовали пострадавших от отрицательных цен на нефть и более полугода ведут судебный процесс с Московской биржей и НКЦ (Национальный клиринговый центр) по коллективному иску свыше 150 частных трейдеров на сумму свыше 300 миллионов рублей, отмечается в сообщении. Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в "мутные" инвестпродукты

Соучредитель союза и председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что одним из главных направлений деятельности союза станет также работа над совершенствованием правового регулирования финансового рынка России. В частности, вопросов работы трейдеров как на классических, так и новых рынках (криптовалюта, токены), пояснил он.

"Кроме того, в деятельность союза также будет входить создание пула миноритарных акционеров биржевых площадок России. Объединение голосов позволит получить дополнительные права и возможности для участия в управлении биржевыми площадками и принятии ключевых управленческих решений в интересах конечных потребителей биржевых услуг — частных трейдеров и инвесторов", — говорится в сообщении. Союз также собирается сформировать страховой фонд, из которого будут выплачиваться компенсации тем трейдерам — членам союза, интересы которых не удалось отстоять в судах.

До регистрации союза Минюстом, было получено более 400 заявок на вступление в него, целью организации является рост числа участников как минимум до 10 тысяч. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 миллионов и достигло рекордных 8,8 миллиона инвесторов. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже составило на конец прошлого года 750,31 тысячи (рост в 6,3 раза).