МОСКВА, 25 янв – ПРАЙМ. Башкирская содовая компания запускает ряд экологических проектов в тесном партнерстве с инжиниринговой компанией группы ВЭБ "Вэб инжиниринг". Контракт на разработку проекта промышленного применения минерального продукта содового производства, так называемого "кека", в ряде отраслей подписали руководитель БСК Эдуард Давыдов и генеральный директор ООО "Вэб инжиниринг" Владимир Новиков. БСК надеется, что для производства соды сырья на горе Шахтау хватит еще на 35 лет

В БСК считают это партнерство логичным шагом, так как группа ВЭБ является главным системным институтом развития страны, в том числе, отвечающим за "зеленую экономику". Синергия поможет предприятию решить ряд вопросов, связанных с экологией и модернизацией производства.

"Наш первый совместный проект позволит в конечном итоге получить новый товарный продукт, который можно использовать при строительстве дорог, в сельском хозяйстве… Мы планируем рекультивировать "белые моря". Это боль для жителей не только нашего города, но и республики. Вэб инжиниринг — надежный партнер федерального уровня, который может решить нашу основную задачу. У них есть все компетенции, знания и средства для реализации наших проектов, в частности, по рекультивации "белых морей" и полной переработке всех отходов БСК в товарный продукт", — сказал Давыдов.

В свою очередь, Новиков отметил, что контракт является новым для "ВЭБ Инжиниринг", и направлен на развитие отношений с БСК и работу в регионе в целом, развитие экологического направления, в том числе технической и технологической поддержки в области "зеленого финансирования" и зеленого строительства. Обе стороны настроены на длительное, плодотворное сотрудничество, которое будет способствовать развитию экономики региона.