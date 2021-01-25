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https://1prime.ru/state_regulation/20210125/832884852.html
Путин поставил задачу выйти на докризисный уровень занятости
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Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в... ПРАЙМ, 25.01.2021
путин, рынок труда, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — ПРАЙМ. Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной.
"Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", — сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Ранее Путин оценил ситуацию на рынке труда