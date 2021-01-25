ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв — ПРАЙМ. Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной. Путин заявил об ускорении инфляции в России

"Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", — сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

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