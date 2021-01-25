МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Давос подтверждаю 27 числа", — сказал Песков РИА Новости. Путин рассказал о перспективах рынка углеводородов

Ранее пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.

Путин выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году.

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