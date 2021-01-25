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Путин выступит на экономическом форуме в Давосе 27 января
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Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Давос подтверждаю 27 числа",... ПРАЙМ, 25.01.2021
давосский форум, путин, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Давос подтверждаю 27 числа", — сказал Песков РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.
Путин выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году.
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