МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в декабре 2020 года замедлило спад до 0,2% в годовом выражении с ноябрьских 1,5%, по итогам года снижение составило 2,9%, сообщил в понедельник Росстат.

Годовая оценка спада промышленного производства от Росстата оказалась значительно лучше сентябрьского прогноза Минэкономразвития, которое ожидало снижения промышленности в 4,1% (в 2019 году рост промышленности составил 3,4%). Как следует из данных Росстата, по сравнению с ноябрем 2020 года промышленное производство в РФ в декабре выросло на 10,5%. Ожидания быстрого восстановления промышленности не оправдались

Росстат в публикации в понедельник уточнил данные по спаду промышленного производства в ноябре 2020 года — с 2,6% до 1,5%. "Значения индексов промышленного производства за ноябрь 2020 года уточнены в связи с тем, что респонденты предоставили в своих отчетах за декабрь 2020 года уточненные данные за предыдущий месяц", — говорится в комментарии Росстата.

Кроме того, статистическое ведомство уточнило динамику промпроизводства за 2019-2020 годы. В январе 2021 года одновременно с формированием итогов за январь-декабрь 2020 года проведена окончательная пятая регламентная оценка индексов производства за 2019 год и третья оценка по месяцам 2020 года, пояснили в ведомстве.

Согласно уточненным данным, в январе 2020 года промпроизводство в РФ выросло на 1,2%, в феврале — на 4,6%, в марте — на 2,2%. Со второго квартала динамика промышленности в отрицательной зоне. В апреле спад составил 4,7%, в мае зафиксировано наибольшее снижение — на 8%. В июне спад промышленности замедлился до 7,3%, в июле — до 6,1%, в августе — до 4,5%, в сентябре — до 4%. В октябре спад промышленности ускорился до 5,7% в годовом выражении, в ноябре замедлился до 1,5%.

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