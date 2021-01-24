МИНСК, 24 янв — ПРАЙМ. Белоруссия обсуждает создание экспериментального производства электромобилей с Россией и Китаем, сообщил председатель президиума Национальной академии наук республики Владимир Гусаков. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

"Знаете, в принципе, создали свой автомобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей (электромобилей – ред.) – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки.

Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства", — сказал Гусаков в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье.

Как отметил глава НАН республики, созданию экспериментального производства электромобилей в 2020 году помешала пандемия коронавируса COVID-19.

Гусаков рассказал, что сейчас контакты возобновляются, стороны снова активизирует переговоры. "Надеемся, что в 2021 году мы уже будем иметь свое производство", — сказал он. Цены на автомобили "разогнались" к концу января

По словам Гусакова, белорусский электромобиль – это ноу-хау, он содержит "целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков". "Это и инверторы, и накопитель — или конденсатор — энергии, это и ходовая часть, и так далее. Есть даже такие эксклюзивные вещи, о которых я бы даже поостерегся говорить, потому что это пока наш секрет", — заметил он.

Ранее, в июле 2020 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика в течение пяти лет будет иметь "хороший электромобиль" собственного производства.

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