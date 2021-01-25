МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия в 2020 году увеличила производство продуктов питания 3,5% относительно предыдущего года, в декабре выпуск продуктов снизился на 0,2% по сравнению с декабрем 2019 года и на 2% к ноябрю прошлого года, следует из материалов Росстата. Продать неликвид. Как делят продукты для бедных и для богатых

В частности, производство мяса (кроме мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы) в 2020 году выросло на 11% к 2019 году и составило 3 миллиона тонн. Выпуск мяса птицы уменьшился на 1,5% — до 4,8 миллиона тонн, мясных полуфабрикатов — увеличился на 8,2%, до 4 миллионов тонн.

Изготовление колбасных изделий (включая продукты для детского питания) в прошлом году повысилось на 3,5% в годовом выражении, до 2,4 миллиона тонн, мясных консервов (включая консервы для детского питания) — на 10,1%, до 736 миллионов условных банок. Продажи зарядок для iPhone в России выросли в шесть раз

Мяса в декабре произведено 274,6 тысячи тонн, что на 9% больше, чем в декабре 2019 года, охлажденного мяса птицы — 273,38 тысячи тонн (на 5,7% меньше, чем в декабре предыдущего года), вареных колбасных изделий — 139,16 тысячи тонн (на 7,5% больше), мясных и мясосодержащих полуфабрикатов — 351,7 тысячи тонн (на 7,6% больше).

Выпуск молока (кроме сырого) в 2020 году повысился на 1,5%, до 5,4 миллиона тонн, сливочного масла — на 4,7%, до 282 тысяч тонн, маргарина — снизился на 2,9%, до 438 тысяч тонн. Производство сыров увеличилось на 4,8% и составило 566 тысяч тонн. Производство молока в декабре составило 471,9 тысячи тонн (на 3,9% больше, чем в декабре 2019 года), сливочного масла — 23,2 тысячи тонн (на 3,3% больше), сыров — 47,66 тысячи тонн (на 4,1% меньше).

Производство переработанной и консервированной рыбы, ракообразных и моллюсков в 2020 году выросло на 0,4%, до 4,3 миллиона тонн. В декабре производство мороженой рыбы составило 224,8 тысячи тонн (на 3,6% больше, чем в декабре 2019 года), мороженого рыбного филе — 14,9 тысячи тонн (на 48,5% больше), свежего или охлажденного филе — 322,4 тонны (на 5,6% меньше). Выпуск переработанного и консервированного картофеля в прошлом году вырос на 12,3%, до 348 тысяч тонн.

Изготовление кондитерских изделий в РФ в прошлом году составило 3,8 миллиона тонн, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. "Шоколада и кондитерских изделий с сахаром выпущено в декабре 155,5 тысячи тонн, что на 6,8% меньше, чем в декабре 2019 года и на 14,4% меньше, чем в ноябре 2020 года. Всего выпуск этого вида кондитерских изделий в 2020 году составил 1,8 миллиона тонн, сократившись по сравнению с 2019 годом на 4,3%", — говорится в сообщении Росстата.

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