МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Среднемесячная зарплата в Москве в 2019 году составила 94,3 тысячи рублей, больше всего получают специалисты в сфере финансовой и страховой деятельности, меньше всего сотрудники гостиниц и ресторанов, сообщили в Аналитическом центре Москвы. В Москве подорожали бензин и дизельное топливо

"По официальным данным за 2019 год, среднемесячная заработная плана в Москве составила 94,3 тысячи рублей. Наибольший среднемесячный оклад зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (188,2 тысячи рублей), в IТ и связи (131 тысяча рублей). В аутсайдерах гостиницы и рестораны (в среднем 39,8 тысячи рублей в месяц) и административная деятельность (53,8 тысячи рублей)", — сообщили в центре.

Отмечается, что один из самых высоких темпов роста заработных плат наблюдается в строительстве: +35,1% с 2017 по 2019 год, что выше среднего темпа роста зарплат для всех специальностей в Москве, который составляет 27,7%.

"Темпом быстрее среднего зарплаты растут также в научной и технической деятельности (+39,5%) и в оптовой торговле (+33,5%). А вот в индустрии гостеприимства и общепите заработная плата растет медленнее всего: +9,5% за два года", — добавили в аналитическом центре.

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