ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Мировой валовой продукт в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса сократился примерно на 4,3%, говорится в докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития.

"Мировой валовой продукт в 2020 году сократился примерно на 4,3% — это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии", — сказано в докладе. В ООН рассказали о сильном росте мировых цен на продовольствие

Ожидаемое в 2021 году умеренное восстановление на уровне 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года, говорится в нем. В нем отмечается, что в 2009 году во время рецессии мировой объем производства сократился на 1,7%.

Согласно докладу, мировая торговля сократилась примерно на 7,6% в 2020 году на фоне массовых сбоев в глобальных цепочках поставок и туристических потоках.

"Пандемия явно ударила по развитым экономикам сильнее всего, учитывая строгие меры изоляции, которые многие страны Европы и несколько штатов США ввели на раннем этапе вспышки. Производство в развитых странах, по оценкам, сократилось на 5,6% в 2020 году", — отмечается в документе.

Авторы пишут, что вторая волна пандемии, вызвавшая новые меры изоляции в третьем квартале 2020 года во многих странах Европы, делает быстрое восстановление менее вероятным. "Развивающиеся страны испытали относительно менее серьезный спад: объем производства сократился на 2,5% в 2020 году. По прогнозам, в 2021 году их экономика вырастет на 5,7%. В наименее развитых странах ВВП сократился на 1,3% в 2020 году, при этом ожидается, что его рост составит 4,9% в 2021 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Южной Азии испытали самый резкий спад. "Напротив, в странах Восточной Азии дела обстоят относительно лучше, чем во всех других развивающихся регионах…. На фоне быстрого и устойчивого восстановления экономики Китая прогнозируется рост экономик стран Восточной Азии на 6,4% в 2021 году", — сказано в докладе.

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