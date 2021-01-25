МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара, сообщает пресс-служба кабмина. Мировой ВВП сократился на 4,3% из-за пандемии

"Для граждан еще четырех стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам этих государств и тем, кто имеет вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее оперштабом было принято решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с 27 января с данными государствами. Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.

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