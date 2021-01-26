МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года снизится до 3,8%, а темпы экономического роста будут ниже официального прогноза и составят 2,7%, следует из прогноза Росбанка, представленного на пресс-конференции во вторник. Акционеры Росбанка одобрили присоединение "Русфинанс банка"

Согласно ожиданиям банка, темпы роста цен в стране в первом квартале ускорятся до локального пика — 5,3% с декабрьских 4,91%, а затем будут постепенно замедляться. Так, по итогам второго квартала инфляция составит 4,6%, в третьем квартале — 4,2%, а к концу года — 3,8%. При этом прогноз годовой инфляции находится на уровне ожиданий финансовых властей: ЦБ ждет инфляцию в 2021 году в диапазоне 3,5-4%, а Минэкономразвития — на уровне 3,7%.

Российская экономика в 2021 году вырастет на 2,7% против спада на 4,3% в 2020 году, прогнозируют в Росбанке. Данный прогноз немного хуже официального прогноза Минэкономравития в 3,3% и ожиданий Банка России в 3-4%.

Регулятор на этом фоне сохранит ключевую ставку неизменной вплоть до четвертого квартала, когда решит увеличить ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых. При этом такая ключевая ставка, по ожиданиям Росбанка, сохранится и на горизонте 2022 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре прошлого года говорила, что направленность денежно-кредитной политики будет мягкой на всем горизонте 2021 года. Регулятор начнет ужесточать свою политику, когда экономика будет к этому готова, пока же восстановление экономики страны не закончилось.

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