ХИМКИ (Московская область), 26 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 "Россия" и улицы Репина в Химках.

Этот объект был создан в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Основная задача развязки — соединить Старые и Новые Химки, обеспечить транспортную доступность промышленной части города. ФАС уличила РЖД в нарушении закона из-за ограничения отгрузок на станцию Химки

Строительство путепровода осуществлялось в соответствии с поручением президента по итогам посещения "НПО Энергомаш" 12 апреля 2019 года.

Тогда во время встречи с коллективом предприятия одна из сотрудниц попросила Путина рассмотреть возможность строительства дороги между Старыми и Новыми Химками, тот обещал обсудить этот вопрос с главой региона и министерством транспорта РФ, которое пообещало развязку к 2021 году.

В октябре 2019 года Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручил ему ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.

Тогда глава региона пообещал до конца года определить победителя конкурса на строительство и сдать объект в 2021 году, как и было указано.

Через два месяца пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщила, что стоимость контракта на строительство новой транспортной развязки составит 2,4 миллиарда рублей. Строительство развязки выполняло АО "Стройтрансгаз".

Движение по основному ходу развязки с временными съездами планировалось запустить к концу 2020 года, тогда как полностью дорожный объект, как сообщалось, будет завершен в четвертом квартале 2021 года.

Общая площадь транспортной развязки составляет порядка 40 тысяч квадратных метров, протяженность основного хода — 0,8 километра с путепроводом, длина которого 158 метров. Число полос движения по основному ходу от двух до пяти с расчетной скоростью движения 70 километров в час.

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