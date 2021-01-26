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https://1prime.ru/state_regulation/20210126/832894930.html
Объем торговли с Белоруссией упал на 20%
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Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но... ПРАЙМ, 26.01.2021
новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.
Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.
"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", — сказал Головченко.