МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в 2020 году снижение торговли с Россией из-за пандемии коронавируса не было критичным, две страны потеряли около 20% объема, но этот спад можно преодолеть.

Во вторник в Москве проходят переговоры Головченко и его российского коллеги Михаила Мишустина, трансляция велась на сайте Вести.ру.

"У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные Вами сложности с ковидом. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20% общих объемов. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть", — сказал Головченко.