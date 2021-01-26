МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3%, говорится в докладе фонда. МВФ одобрил выделение Армении около $37 миллионов

В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.

В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.

"Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", — отмечается в докладе. МВФ также добавляет, что несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.

Ранее МВФ дал оценку динамике мирового ВВП