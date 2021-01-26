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МВФ ожидает роста российского ВВП
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Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3%, говорится в докладе фонда. В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на... ПРАЙМ, 26.01.2021
россия, мвф, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3%, говорится в докладе фонда.
В октябре фонд прогнозировал рост российской экономики в 2021 году на 2,8% на фоне коронавируса. В 2022 году МВФ ожидает рост ВВП РФ на 3,9% против октябрьского прогноза роста в 2,3%.
В 2020 году, по оценке МВФ, экономика России сократилась на 3,6%.
"Одобрение вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии", — отмечается в докладе. МВФ также добавляет, что несмотря на увеличение числа жертв пандемии, экономическая активность адаптируется с течением времени.
Ранее МВФ дал оценку динамике мирового ВВП