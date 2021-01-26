МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в январе увеличился до 89,3 пункта с пересмотренного показателя декабря в 87,1 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя до 89 пунктов с первоначального значения декабря в 88,6 пункта. МВФ повысил прогноз цен на нефть в 2021 году

"Оценка потребителями нынешних условий в январе еще больше ослабла, при этом COVID-19 по-прежнему является основным подавителем. Ожидания потребителей в отношении экономики и рабочих мест, однако, выросли дальше, предполагая, что потребители предвидят улучшение условий в недалеком будущем", — приводятся в релизе слова старшего директора по экономическим показателям The Conference Board Линн Франко (Lynn Franco).

Индекс экономических ожиданий в США в январе при этом вырос до 92,5 пункта с пересмотренного показателя декабря в 87 пунктов. Первоначальный показатель предыдущего месяца составлял 87,5 пункта. Индекс экономических условий в отчетном месяце упал до 84,4 пункта со значения декабря в 87,2 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.

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