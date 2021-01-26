МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Законопроект, позволяющий заемщикам при определенных жизненных обстоятельствах уходить на кредитные каникулы даже после завершения пандемии коронавируса будет в ближайшее время внесен в Госдуму, заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Госдума поддержала проект о "прямых выплатах" больничных из средств ФСС

"Мы сейчас готовим законопроект, который дает возможность при определенных жизненных обстоятельствах кредитные каникулы получать не только в пандемический период, но в любой период времени. Но для этого должны быть определенные объективные условия. Эти критерии мы сейчас прописываем в законопроекте, который в ближайшее время внесем на рассмотрение в Государственную думу", — сказал Аксаков в эфире радио "Комсомольская правда".

По ипотеке такой закон был принят еще в 2019 году. Президент России Владимир Путин в начале мая того года подписал федеральный закон об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Документ дает возможность человеку при наступлении сложных жизненных обстоятельств — потеря работы, снижение дохода — взять паузу в обслуживании ипотечного кредита без опасения получить повышенные штрафы и риска потерять квартиру.

С началом пандемии коронавируса многие заемщики оказались в сложном положении из-за сокращения доходов. В начале апреля прошлого года в России был принят закон о кредитных каникулах.

Воспользоваться правом на отсрочку платежей по кредитам могли граждане, индивидуальные предприниматели, чьи ежемесячные доходы из-за текущей ситуации в экономике упали более чем на 30%, и представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

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