МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие российские интернет-ритейлеры отметили рост продаж за время онлайн-распродажи "Киберпонедельник-2021", по некоторым категориям спрос вырос в несколько раз, рассказали РИА Новости представители компаний. В России началась распродажа "Киберпонедельник-2021"

Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартовала в России 25 января. Акция Cyber Monday пришла в Россию, как и "Черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России с 2013 года, но, в отличие от американского, выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая таким образом сезон зимних распродаж.

"В главный день распродажи "Киберпонедельник-2021", 25 января 2021 года, россияне заказали на Wildberries около 3 миллионов товаров, вдвое больше, чем в аналогичный день во время акции 2020 года", — сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-ритейлера.

Общее число заказов на площадке Wildberries в "Киберпонедельник" достигло 1,6 миллиона, год назад этот показатель находился на уровне 665 тысяч.

Продажи в категории "Бытовая техника и электроника" на Wildberries в понедельник в штуках выросли более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

"Основное отличие этого "Киберпонедельника-2021" — это повышенный интерес к технике и аксессуарам для дистанционной работы, отмечают в аналитической службе Wildberries. В компании фиксируют повышенный спрос на ноутбуки, веб-камеры, микрофоны и другую электронику и аксессуары для удаленной работы", — добавили в компании.

Руководитель направления "Промо" российского маркетплейса Ozon Павел Кобелев рассказал РИА Новости, что самыми популярными категориями по товарообороту на площадке ритейлера за время распродажи стали смартфоны и планшеты, оборот от продаж этих товаров 25 января вырос в 3,8 раза относительно показателя "Киберпонедельника" в 2020 году, игрушек и мелкой бытовой техники — более чем в два раза.

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