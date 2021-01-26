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Коронавирусом переболел 171 депутат Госдумы
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболел 171 депутат нижней палаты парламента. "Переболел 171 депутат", — сказал Володин в интервью радио... ПРАЙМ, 26.01.2021
депутаты госдумы, новости, экономика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболел 171 депутат нижней палаты парламента.
"Переболел 171 депутат", — сказал Володин в интервью радио "Комсомольская правда".
Также, по его словам, 46 депутатов уже сделали прививку от коронавируса. Также он сообщил, что еще 57 депутатов находятся в процессе вакцинации.
Кроме того, добавил Володин, до вакцинации ему удалось не болеть коронавирусом.
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