МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболел 171 депутат нижней палаты парламента.

"Переболел 171 депутат", — сказал Володин в интервью радио "Комсомольская правда". Минздрав назвал сроки сохранения иммунитета у переболевших коронавирусом

Также, по его словам, 46 депутатов уже сделали прививку от коронавируса. Также он сообщил, что еще 57 депутатов находятся в процессе вакцинации.

Кроме того, добавил Володин, до вакцинации ему удалось не болеть коронавирусом.

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