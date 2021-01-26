МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление стратегического договора СНВ-3 и проблемы в отношениях двух стран, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Кремль озвучил тему выступления Путина на Давосском форуме

"Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии, а также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности", — сказала Псаки на брифинге.

Россия в прошлом опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.

Главы государств намерены искать возможности для укрепления стратегической стабильности, сообщил Белый дом.

"Они согласились изучить возможность дискуссий по стратегической стабильности по ряду вопросов контроля над вооружениями и безопасности", — говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры договорились поддерживать "транспарентное и постоянное общение".

"Два президента договорились поддерживать в будущем транспарентное и постоянное общение", — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее администрация Дональда Трампа настаивала на расширении стратегического договора СНВ-3 на целый ряд других систем вооружений. Байден предложил продлить СНВ-3 на 5 лет, не настаивая на включении в него других видов оружия.

Ранее Кремль высказался о новых санкциях по "Северному потоку 2"