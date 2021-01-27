МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В срок до 3 февраля текущего года Минприроды, Росприроднадзор и Российский экологический оператор должны подготовить и представить свои предложения по созданию механизмов проведения работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок "за счет средств владельцев полигонов".

Как пишет РБК, такое поручение ведомствам дала вице-премьер России Виктория Абрамченко на совещании еще в декабре прошлого года.

Отмечается, что министерства должны разработать правовые механизмы и конструкции, по которым будет возможно возложить ответственность за рекультивацию мусорных полигонов на их владельцев. Помимо этого, от струткур ожидают проработку мер стимулирования и поддержки со стороны государства, рассказала изданию представитель Абрамченко Марта Галичева.

Она отметила, что модель рекультивации должна быть похожа на предусмотренную для владельцев промышленных объектов накопленного экологического вреда.

"Зачастую бизнес заинтересован в своих площадках до тех пор, пока они приносят прибыль. Финансирование же рекультивации происходит за счет бюджета. Пока государство ликвидирует вред, который существенно влияет на качество жизни населения, появляются новые площадки, которые впоследствии бросаются и опять рекультивируются за счет государства. Почему эту работу должны оплачивать граждане?", — рассказала Галичева.

В свою очередь источник издания в правительстве сообщил, что владельцам полигонов не разрешат включать в тариф для граждан расходы на рекультивацию полигонов или увеличивать тарифы на 30% и выше.

"Ни один губернатор не допустит такого роста стоимости услуг ЖКХ, к тому же ФАС не позволяет им бесконтрольно расти по желанию владельцев полигонов. Надо искать другие источники финансирования", — отметил источник.