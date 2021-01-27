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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210127/832902989.html
Система "Мир" расширила возможности для бесконтактного приема карт
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Бесконтактные карты "Мир" теперь могут приниматься к оплате торгово-сервисными предприятиями, которые используют технологию SoftPOS – она позволяет превратить смартфон в платежный... ПРАЙМ, 27.01.2021
бесконтактные платежи, платежная система мир, новости, технологии, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Бесконтактные карты "Мир" теперь могут приниматься к оплате торгово-сервисными предприятиями, которые используют технологию SoftPOS – она позволяет превратить смартфон в платежный терминал без приобретения дополнительного оборудования, сообщила система в среду.
"Теперь бесконтактные карты "Мир" могут приниматься к оплате торгово-сервисными предприятиями, использующими технологию SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон на базе операционной системы Android с NFC-модулем в мобильный терминал без приобретения дополнительного оборудования", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что в настоящее время такое решение для приема бесконтактных карт "Мир" уже поддерживают три банка-эквайрера: Сбербанк с приложением Tap on Phone, банк "Русский стандарт" и банк "Открытие".
По состоянию на конец 2020 года было выпущено более 90 миллионов карт "Мир". В прошлом году с помощью этих карт было совершено почти 3,5 миллиарда оплат, что на 75% больше 2019 года.