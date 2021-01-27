2021-01-27T14:19:36+03:00
2021-01-27T14:19:36+03:00
2021-01-27T14:19:36+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210127/832905179.html
Сумма наличных в обращении выросла на рекордные 26,4%
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Сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 триллиона рублей,... ПРАЙМ, 27.01.2021
рф, наличные, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 триллиона рублей, свидетельствует статистика Банка России.
На 1 января прошлого года этот показатель составлял 10,6 триллиона рублей. За 2019 год наличная денежная масса в РФ выросла всего на 2,9%, за 2018 – на 8,1%.
Сопоставимыми темпами наличная денежная масса в РФ в последний раз увеличивалась в 2010 году – тогда прирост составил 25,1%.
ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии население и бизнес демонстрировали повышенный спрос на наличные деньги. При этом ситуация в России не была уникальной: как в развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в РФ.