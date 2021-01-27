МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Сумма банкнот и монет, находящихся в обращении в РФ, за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4% и на 1 января составила 13,4 триллиона рублей, свидетельствует статистика Банка России.

На 1 января прошлого года этот показатель составлял 10,6 триллиона рублей. За 2019 год наличная денежная масса в РФ выросла всего на 2,9%, за 2018 – на 8,1%.

Сопоставимыми темпами наличная денежная масса в РФ в последний раз увеличивалась в 2010 году – тогда прирост составил 25,1%.

ЦБ отмечал, что в 2020 году под влиянием пандемии население и бизнес демонстрировали повышенный спрос на наличные деньги. При этом ситуация в России не была уникальной: как в развитых, так и в развивающихся странах эти тренды были вполне сопоставимы или даже более выражены, чем в РФ.