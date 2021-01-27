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Путин назвал главную цель российской экономики
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Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. "По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1... ПРАЙМ, 27.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности.
"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", — сказал Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
Президент РФ также подчеркнул значимость таких факторов, как комфортная среда для жизни, уверенность в доходах, качественная медицинская помощь и достойное образование, в развитии глобальной экономики.