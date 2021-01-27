МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мир в настоящее время переживает период резкой поляризации общественных взглядов и обострения популизма, что неизбежно сказывается на международных отношениях, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в среду российский лидер отметил, что в международной экономике наблюдается кризис прежних моделей и инструментов развития, а также происходит усиление социального расслоения.

По словам президента, это приводит к резкой поляризации общественных взглядов, провоцирует рост правого и левого популизма.

"Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений — не добавляет им стабильности и предсказуемости", — сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Президент назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

"В этой связи подробнее остановлюсь на тех ключевых вызовах, которые, по моему мнению, стоят сейчас перед мировым сообществом. Первый из них — социально-экономический", — сказал он.

Дальнейшее развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, считает российский лидер.

"Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки", — заключил Путин.

Президент также назвал причиной неустойчивости глобального развития социально-экономические проблемы.

"Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня — как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальные экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру", — считает Путин.

Системные социально-экономические проблемы порождают недовольство, считает президент РФ.

"Системные социально-экономические проблемы порождают такое общественное недовольство, что это требует особого внимания, требует того, чтобы эти проблемы решались по существу. Опасная иллюзия, что их можно, что называется, проигнорировать, пропустить, загнать куда-то в угол, она чревата серьезными последствиями. В таком случае общество все равно будет разделено и политически, и социально", высказался Владимир Путин на форуме.