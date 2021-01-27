МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В последние десятилетия доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных они не росли, при этом стоимость услуг увеличилась втрое, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных транснациональных и, прежде всего, американских и европейских компаний… Если говорить о прибыли компаний — кому достались доходы? Ответ известен, очевиден — 1% населения. А что произошло в жизни остальных людей? За последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении стагнировали, не росли, а вот стоимость услуг образования, здравоохранения увеличилась, и знаете в какую величину? Втрое", — сказал Путин в ходе выступления на Давосском форуме.

Он отметил, что тем самым "миллионы людей, даже в богатых странах, перестали видеть перспективу прибавления своих доходов", при этом перед ними стоят проблемы того, как сохранить здоровье, обеспечить детей образованием.

Президент РФ добавил, что. по его мнению, основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны

"Каков был характер такого глобального роста, кто получил от этого основную выгоду? Безусловно, … во многом выиграли развивающиеся страны, которые использовали растущий спрос на свои традиционные и даже на новые товары", — сказал он.

"Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан", — отметил российский президент.

Перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах, считает Путин.

"По оценкам международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих 30% живут с доходов ниже 3,2 долларов США в сутки. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века и зачастую вульгарно провалившихся и догматических", — заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда.

"Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего имею в виду на рынке труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы, причем зачастую это так называемый средний класс, а это основа любого современного общества", — заявил Путин в ходе форума.

Российские власти намерены выстраивать стимулирующую бюджетную политику, сказал президент РФ.

"Мы работаем над тем, чтобы создать условия для достойного и эффективного труда и успешного предпринимательства, обеспечить цифровую трансформацию как основу технологического уклада будущего всей страны, а не узкой группы компаний. На этих задачах намерены концентрировать усилия государства, бизнеса, гражданского общества, выстраивать стимулирующую бюджетную политику в предстоящие годы", — сказал Путин на форуме в Давосе.