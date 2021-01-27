МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил важность роли государства в регулировании рынка труда на фоне структурных изменений, вызванных активным внедрением новых технологий. Путин высказался о росте доходов в развитых странах

Он отметил, что последние 20 лет заложили фундамент для "четвертой промышленной революции", которая основана на повсеместном применении искусственного интеллекта, автоматизированных и роботизированных решений.

"Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего имею в виду на рынке труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы, причем зачастую это так называемый средний класс, а это основа любого современного общества", — заявил Путин в ходе форума.

Президент РФ добавил, что дальнейшее развитие глобальной экономики будет основано на повышении роли государства.

"Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, а ключевую роль здесь будут играть государственные бюджеты и центральные банки. Фактически в развитых странах, да и в развивающихся, мы уже наблюдаем такие тенденции. Повышение роли государства в социально-экономической сфере на национальном уровне очевидно требует большей ответственности, тесного межгосударственного взаимодействия и в вопросах глобальной повестки", — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.