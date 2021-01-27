МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", — сказал Путин на проходящем онлайн Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Нужно координировать усилия в мире по повышению доступности вакцины от COVID — Путин.

"Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности… необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", — сказал президент РФ.

Президент РФ уточнил, что речь идет о наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации.

"Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, тогда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту. На практике такое неравенство может означать общую угрозу", — отметил Путин.

Недоступность вакцин в ряде стран может стать общей мировой угрозой, сказал Путин.