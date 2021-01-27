МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Эпоха попыток выстроить однополярный мир завершилась, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

"Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, — эта эпоха завершилась. Но, собственно, она и не начиналась-то. Была только предпринята попытка в этом направлении. Но и это тоже уже прошло. Подобная монополия — она просто по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на устранении не мнимых, а реальных проблем в мире.

"Уважаемые участники форума, дорогие друзья. Все мы знаем, что конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались, и не прекращаются и не прекратятся никогда. И противоречия, и столкновения интересов, на самом деле, тоже естественная вещь для столь сложного организма как сегодняшняя, вообще человеческая цивилизация", — отметил он.

"Однако в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях. И мне представляется, что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию. Сосредоточиться не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах. На устранении дисбалансов, критически важных для всего мирового сообщества. И тогда уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия 21 века", — добавил Путин.