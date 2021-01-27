МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках Всемирного экономического форума заявил, что мир стоит перед угрозой "борьбы всех против всех".

Президент РФ В. Путин провел совещание по экономическим вопросам

Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами

По мнению российского лидера, ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы "всех против всех".

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", — цитата по РИА Новости.

Он также говорил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий на планете во всех сферах. Он напомнил о Второй мировой войне: неспособность и неготовность решать глобальные вопросы тогда обернулись катастрофой.

Существующие в мире противоречия сейчас, по мнению Путина, "закручиваются, что называется, по спирали".

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации", — отметил он в своем выступлении.

Ситуация в будущем может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться этот конфликт не допустить, напомнил он.