МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что трудно не заметить глобальной трансформации в экономике, политике, соцсфере, пандемия обострила проблемы дисбаланса, накопившиеся в мире.

"Действительно трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, социальной жизни, технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", — сказал он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн. Путин заявил о завершении попыток выстроить однополярный мир

Путин сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз.

"Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — и я с уважением отношусь к их мнению — связывают текущую ситуацию с 30-ыми годами прошлого века. С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается", — заявил он.

Путин обратил внимание на риск столкнуться с разрушением базовых свобод и неприкосновенности частной жизни.

"Есть вероятность столкнуться с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов с разрушением не только таких традиционных ценностей, а мы в России дорожим этим, как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенности частной жизни", — сказал президент.

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