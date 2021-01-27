МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме в Давосе стало призывом к международному сообществу и западным странам по перезагрузке экономических и политических отношений во имя прекращения распада существующей системы, а также к совместному регулированию "цифровых гигантов", которые пытаются влиять на мировые события, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Путин в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В ходе своей речи российский лидер отметил состояние мировой экономики в посткризисный период, необходимость возвращения к диалогу РФ и Европы.

Он рассказал о рисках дальнейшего роста противоречий, положении цифровых гигантов в современном мире и других международных вопросах.

СИГНАЛ ЗАПАДУ

Решение о выступлении российского лидера на форуме в Давосе впервые за 11 лет, по мнению политологов, было принято неслучайно.

Так, широкая площадка форума привлекает к участию не только богатые страны и современных лидеров мнений, но и практически все мировое сообщество, что, в свою очередь позволит Путину быть "услышанным наверняка", считает политолог, гендиректор центра политической информации Алексей Мухин.

Причем, по словам эксперта, выступление президента можно считать посылом для западных стран, которые ведут себя "агрессивно и непредсказуемо" и не только в политике, но и в экономике.

"Владимир Путин апеллировал к людям, принимающим ответственные решения в самых разных странах, (призывая) озаботиться созданием новой обновленной системы, которая перезагрузила бы мировую систему экономических и политических отношений…. Его должны услышать, иначе процесс распада продолжится и вполне вероятно, что под обломками этой прежней старой мировой экономической системы будут похоронены те самые авторы, которые сейчас ответственны за то, что происходит. Для них это вопрос выживаемости, и если они не услышат — горе им. Причем Путин достаточно на пальцах, с цифрами описал эти тренды и дал довольно точный прогноз того, что произойдет в будущем, если уроки не будут извлечены", — сказал РИА Новости Мухин.

Отдельно эксперт подчеркнул, что существующие методы коллективной безопасности уже давно устарели, поэтому "де-факто" конкурентная среда уже разрушена с помощью "пресловутого санкционного режима".

Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин, также отметил, что площадка давосского форума имеет многообразную аудиторию, включая политиков и бизнесменов, и выступление Путина, по оценкам эксперта, будет услышано международным сообществом, особенно на тему санкций.

"У нас есть все основания думать, что Путин также намекнул на ответные меры со стороны России. Россия, как известно, не выступает инициатором агрессивных санкций со стороны других государств. Но и не оставляет использование таких санкций против себя без ответа. Поэтому в том случае, если санкционный режим будет усиливаться, значит, последует ответ со стороны РФ. И вполне возможно, что Путин об этом напомнил", — подчеркнул Зудин.

Кроме того, по словам эксперта, в этом году выступление России на форуме может стимулировать заинтересованность других государств в российской вакцине от коронавируса, которая "прорвала изоляцию".

Однако говорить о выступлении российского президента на форуме в Давосе в следующем году пока рано.

ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Отдельно в ходе своего выступления российский президент подчеркнул, по мнению экспертов, "одну из очень важных, горячих и неприятных вопросов текущей международной повестки" — события в США, связанные с уходом бывшего президента США Дональда Трампа.

Так, говоря о событиях шестого января и штурме Капитолия сторонниками бывшего американского лидера, Путин отметил огромную политическую власть в руках IT-компаний, а также ущерб суверенитету государств и правам граждан, который они способны нанести.

Это, по словам политолога, означает признание российского лидера необходимости международного регулирования подобных корпораций.

"Я уверен, что этот тезис был услышан и прекрасно понят международной аудиторией… Деятельность этих компаний нуждается в регулировании. А поскольку это компании-гиганты, то такое регулирование, чтобы быть наиболее успешным, должно быть международным. Известно, что и у нас тоже компании-гиганты пытаются нарушать законодательство, ущемляют права российских граждан и стремятся встать в один ряд с российским государством. Но Россия также оказывает им противодействие. Так что это очень актуальный вопрос для всех государств. По крайней мере, для тех, кто стремится сохранить свой суверенитет. И даже уже появился подходящий термин — цифровой суверенитет", — добавил Зудин.

Политолог Мухин также подчеркнул, что Путин предупредил международное сообщество о необходимости быть осторожными с подобными корпорациями, которые, в свою очередь, могут стать разрушением "как реального, так и виртуального мира", если не просчитывать их на несколько ходов вперед.

"Это предупреждение о том, что модель национального государства может быть сильно деформирована с помощью транснациональных групп, (цифровых гигантов)… манипулирующих общественным мнением. И они вполне могут стать инструментами разрушения не виртуального, а реального мира вокруг нас. И здесь нужно быть очень осторожным в принятии решений и думать на несколько ходов вперед", — подытожил Мухин.