МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к подросткам участвовать в несанкционированых акциях, штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, говорится в сообщении ведомства. Пользователи Twitter сообщают о сбоях в работе соцсети

В нем уточняется, что, несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов.

"За неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах 23 января будут оштрафованы социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор уточняет, что согласно нормам статьи 13.41 КоАП РФ, вступившим в силу с 10 января 2021 года, соцсетям за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации грозят административные штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

"Напоминаем администрациям социальных сетей, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. Просим руководство интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях", — говорится в сообщении.

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