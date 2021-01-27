МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Тестирование системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) под высокой нагрузкой началось в России в понедельник, участники фармацевтического рынка могут принять в нем участие, сообщила директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева. Производство лекарств и медоборудования увеличилось в 2020 году

"Нагрузочное тестирование системы МДЛП мы сделали доступным с 25 января…. Желающие принять участие в этом нагрузочном тестировании могут это сделать", — сказала Приезжева, слова которой приводит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).

Как уточнил оператор, для генерации нагрузки ЦРПТ запустит специально разработанные сценарии тестирования, таким образом, в тестовый контур будет направлен объем данных, значимо превышающий текущие параметры рынка.

"Был построен специальный тестовый контур, который дублирует "боевую" систему и содержит ее данные, актуальные на начало года…. Система будет тестироваться параллельно с работой в "боевом" контуре", — добавила Приезжева.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств спецметками. Участники фармацевтического рынка в октябре сообщали о проблемах в работе системы мониторинга движения лекарственных препаратов. В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении системы мониторинга и применении дополнительных упрощенных механизмов.

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