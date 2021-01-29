МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в январе, по окончательной оценке, упал до 79 пунктов с уровня декабря в 80,7 пункта, сообщается на сайте университета. Миллиардер продал квартиры на Манхэттене на 900 миллионов долларов

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель снизился до 79,2 пункта с уровня декабря в 80,7 пункта, что соответствовало предварительной оценке.

Индекс текущих экономических условий в США в январе, по окончательной оценке, опустился до 86,7 пункта с 90 пунктов в декабре, а индекс экономических ожиданий — до 74 пунктов с 74,6 пункта. По предварительной оценке, показатели составили 87,7 пункта и 73,8 пункта соответственно.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.