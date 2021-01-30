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Собянин заявил, что большинство москвичей переболело коронавирусом
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Больше половины москвичей переболели коронавирусом, им вакцинироваться пока нет смысла, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "По данным аналитики, которую мы имеем, исследование,... ПРАЙМ, 30.01.2021
сергей собянин, москва, коронавирус, новости, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Больше половины москвичей переболели коронавирусом, им вакцинироваться пока нет смысла, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"По данным аналитики, которую мы имеем, исследование, которое мы проводим, больше половины москвичей переболело (коронавирусом). Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что количество повторных заболеваний очень маленькое, меньше 1%.
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