МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Больше половины москвичей переболели коронавирусом, им вакцинироваться пока нет смысла, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин рассказал, от чего зависит следующее снятие ограничений

"По данным аналитики, которую мы имеем, исследование, которое мы проводим, больше половины москвичей переболело (коронавирусом). Те люди, которые знают, что они переболели, им спешить вакцинироваться сейчас нет никакого смысла", — рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что количество повторных заболеваний очень маленькое, меньше 1%.

Читайте также:

Собянин назвал срок закрытия резервных госпиталей для больных COVID