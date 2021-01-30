СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – ПРАЙМ. Отказ западных стран ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма, уже давно не вызывает никаких эмоций, при этом сами санкции сработали как эффект бумеранга, так как значительно повысили интерес к региону со стороны иностранных туристов, заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. В России произошел резкий всплеск бронирования отдыха в Крыму

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что его страна и ее союзники в лице Франции и Германии не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса.

"В Крыму, как и во всей России, тема с санкциями не вызывает уже давно никаких эмоций. Все привыкли слышать это с периодичностью от наших в кавычках западных партнеров. Бизнес перестроился уже давно, а некоторые, благодаря санкциям даже открыли новые направления и с успехом замещают западную продукцию. Политически так вообще сработал эффект бумеранга", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, любое воспоминание о Крыме со стороны властей западных стран только подогревают интерес к региону.

"Как итог, туристы более чем из 150 стран за эти годы посетили полуостров", — подчеркнул парламентарий. Шредер связал возвращение Крыма в Россию с расширением НАТО

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".