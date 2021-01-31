МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В столичных компаниях может произойти шквал увольнений сотрудников из-за окончания режима удаленной работы, который, в частности, был предписан властями Москвы, пишет МК. Россияне стали уходить на удаленку вместо больничного

В связи с нормализацией ситуации с коронавирусом требование оставлять на удаленной работе не менее 30% сотрудников носит теперь рекомендательный характер – каждый работодатель принимает решение сам.

При этом, по данным последних опросов, немедленно вернуть всех сотрудников в офис планируют лишь 25% компаний. Еще 34% собираются позвать обратно лишь часть сотрудников, а 32% решили оставить всех, кто уже работает из дома, там же. Только 9% пока не приняли окончательного решения.

Эксперты отмечают, что традиционный офисный режим работы с очным присутствием безвозвратно уходит в прошлое – к нему не желают возвращаться ни работодатели, ни сотрудники, причем у каждого своя мотивация.

Работодатель сталкивается с расходами на офис — это коммунальные и бытовые расходы, аренда. Со стороны работников важно то, что москвичи прожили в режиме удаленной работы почти год – и многим это понравилось, так что возвращения к прежнему формату будут восприняты сродни покушению на свободу.

HR-специалист Людмила Шашкова отмечает, что если в отрасли есть хоть какой-то намек на творчество, то "загнать" сотрудников обратно в офисы будет крайне сложно — в течение последнего года люди как поняли, что прямой связи между "высиживанием протокольного времени в офисе" и продуктивностью работы не видно. Эксперты сказали, кто в России остался на удаленке

"Если еще совсем недавно работа в кафе или дома в любимом кресле считалась прерогативой условных хипстеров, то сейчас это освоили и полюбили даже скучные бухгалтеры. Соответственно, первый же выговор за опоздание или слишком долгий обеденный перерыв рискует породить конфликт. Я наблюдаю, что именно в течение последнего года многие люди увольняются и ищут новую работу, несмотря на экономический кризис", — пояснила она.

По словам Шашковой, причина в том, что удаленка "подсветила" многие сложности и проблемы, на которые раньше не обращали внимания.

"И я не исключаю, что минимум через три месяца после возвращения в офисы нас ждет новый шквал увольнений", — отметила эксперт.

Она добавила, что несмотря на достаточно вольный график и ритм жизни на удаленке, работники устали. Кто-то – из-за невозможности взять отпуск, кто-то – из-за вынужденной необходимости совмещать работу и заботы о семье. Поэтому любая претензия дисциплинарного характера может сработать как детонатор и заставить сотрудника положить заявление «по собственному» на стол начальника, считает специалист.

Многие москвичи, по ее словам, признаются, что распробовали удаленку и теперь признают ее единственно возможным для себя способом работы, особенно если отказ от офиса не повлек снижения зарплаты. Кто-то радуется возможности уехать на круглый год в дачный поселок, а кому-то важно проводить время с детьми, пояснила эксперт.

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